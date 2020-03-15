"الوزراء" يتوعد: إجراءات حازمة ضد التجار مستغلي أزمة فيروس "كورونا"

شدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة ضد التجار مستغلي ظروف الدولة، موضحُا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه توجيهات صارمة لكل الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين أو من يحاول المتاجرة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فيما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أنه سيكون هناك رقابة صارمة على الأسواق بالإضافة إلى إجراءات حازمة ضد هؤلاء التجار.



وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.



ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.



وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.

