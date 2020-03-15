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عاصي الحلاني يشارك بحملة "خليك بالبيت" على طريقته الخاصة (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 07:33 م
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عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
الفجر الفني
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نشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر في الفيديو زوجان في مرحلة عمرية متقدمة يمكثان داخل منزلهما، يحتسيان النبيذ أمام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ.

وعلق الفنان اللبناني على الفيديو قائلًا:"بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".

وعلى جانب آخر، يضع عاصي الحلاني اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، الذي يدرس طرحه أواخر شهر مارس الجاري، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.
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