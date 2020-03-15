Advertisements
Advertisements
Advertisements

مُطران البلينا يقرر تعليق أنشطة الكنسية بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:10 م
Advertisements
الأنبا ويصا
الأنبا ويصا
حازم رفعت
Advertisements
قرر الأنبا ويصا، مطران كُرسي إيبارشية البلينا وتوابها للأقباط الأرثوذكس جنوب محافظة سوهاج، وقف جميع أنشطة الكنسية لحين إشعار أخر وذلك إتخاذً لجميع الإجراءات الوقائية من الفيروس القاتل والمعروف عالميا باسم كورونا.

وقال "ويصا" في بيان له، اليوم الأحد، "تبعًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تم إغلاق جميع الحضانات والمدارس الخاصة التابعة للإيبارشية بالإضافة الي وقف جيمع العظات والإجتماعات لحين صدور إشعار أخر، مع الإكتفاء بإقامة القداسات داخل كنائس الإيبارشية".

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانُا رسميًا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وجهت خلاله تضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعـــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19 أتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.
وأكدت الكنيسة على تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.

وأضافت الكنيسة: "الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالايدي". 

ومن جهته، أكد الانبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ضرورة العمل بالنصائح الصحية التى تصدر من مؤسسات وهيئات الدولة، مع مبادرة للصلاة من أجل الشعب المصري.

وأضاف الأنبا باخوم: منذ عدة أشهر ونحن في جو متزايد من القلق على الصحة والقلق على الأشخاص المصابين بالفعل بفيروس COVID – 19 (المعروف باسم فيروس كورونا) ونستطيع مواجهة هذا التحدى بتضامن من خلال العناية بالجسد، دون اهمال الروح والإعتناء بالجسد بجميع مقاييس النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين والإعتناء بالروح عن طريق الصلاة الفردية في المنزل، مع العائلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعليق الدراسه اليو الدرجة الايدي الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

مياه الشرب بالجيزة تُحذر من خطأ كارثي يرتكبه المواطنين ببالوعات الصرف

منذ حوالي 3 ساعات

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 12 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ ساعة الا ربع

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خسائر فادحة بسبب كورونا.. برشلونة أكبر المتضررين والبريميرليج يفقد 750 مليون

منذ ساعتين

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يترأس قداس كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالقصيرين (صور)

وسط تشديدات أمنية.. مطران البلينا يترأس قداس عيد الميلاد

في ثاني أيامه.. مطران البلينا يترأس قداس يونان من كنيسة العذراء

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلق جميع الأنشطة

بسبب "كورونا".. أسقف المنيا يُؤجل لقاء المنسقين الإعلاميين بالإيبارشية

وقف الأنشطة والرحلات.. 5 إجراءات مهمة من الكنيسة لمواجهة كورونا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

03:56 م

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

03:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status