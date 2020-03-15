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رسميا.. تكليف "جانتس" بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بدلاً من نتنياهو

الأحد 15/مارس/2020 - 06:59 م
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بيني جانتس
بيني جانتس
الفجر
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كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد،  زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بدلاً من بنيامين نتنياهو.

رجح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان كفة زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي رئيس الأركان الأسبق للجيش بيني جانتس بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. 

وأعلن ليبرمان أنه أوصى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بتكليف جانتس بتشكيل الحكومة.

وسبق للقائمة المشتركة، وهي ائتلاف 4 أحزاب عربية، أن أوصت بتكليف جانتس بهذه المهمة خلال اجتماعها مع الرئيس الإسرائيلي اليوم.

وللقائمة المشتركة 15 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، ويحتاج تشكيل الحكومة إلى الحصول على ثقة 61 عضوا.

وإجمالا فإن جانتس حصل على 61 صوتا مقابل 58 لصالح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو فيما امتنعت زعيمة حزب "جيشر" أورلي أبكسيس عن التصويت لأي من المرشحين.

ولم يتضح إذا ما كان ريفلين سيكلف جانتس بتشكيل الحكومة، علما بأن نتنياهو هو زعيم "الليكود" وهو الحزب الأكبر في الكنيست الإسرائيلي.

كما أنه تجري مشاورات لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مدتها 6 أشهر لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الرئيس الإسرائيلي بدأ، الأحد، مشاورات مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات حول شخصية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

ويستمع الرئيس الإسرائيلي في اجتماعات منفصلة مع ممثلين للأحزاب الـ8 الممثلة بالكنيست عن توصياتها للنائب الذي سيكلفه.


وقال مكتب الرئيس في بيان إن ريفلين سيمنح 15 دقيقة لكل حزب في المحادثات التي يتم بثها على الهواء مباشرة.

وعادة ما كانت تمتد المحادثات ليومين ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا تم تقليص المدة الممنوحة لكل حزب وتقرر أن تنتهي مساء اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 200 إصابة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي: "بناء على توصيات وزارة الصحة لن يتم السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى مقر الرئيس لتغطية المشاورات وسيقوم مكتب الصحافة الحكومة ببث المشاورات وبيانات ممثلي الأحزاب".

وبدأ ريفلين المشاورات مع حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، ثم حزب "أزرق أبيض" برئاسة جانتس، ثم القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة.

وحال تحديد المكلف بتشكيل الحكومة فإنه سيكون أمامه 28 يوما يمكن تمديدها 14 يوما إضافية بقرار من الرئيس الإسرائيلي.

وفي حال أخفق المكلف فإنه يتم تكليف نائب آخر لإتمام هذه المهمة في غضون 24 يوما، وإذا استعصى عليه تشكيل حكومة تتم العودة إلى الانتخابات مجددا.


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نتنياهو مواجهة فيروس كورونا تكليف بيني جانتس اليو الحكومة الاسرائيلية

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