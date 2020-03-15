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"الوزراء": مخزون السلع الأساسية متوفر ويكفي لما يقرب من 5 أشهر ولا داعي للذعر

الأحد 15/مارس/2020 - 07:06 م
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المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مخزون السلع الأساسية متوفر ويكفي لما يقرب من 5 اشهر ولا داعي للذعر، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجار ضعفاء الضمير يستغلون الفرصة لزيادة الأسعار؛ ولكن من يساعدهم المواطنين.

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن حالة الهلع التي انتابت البعض من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جعلتهم يعملون على تخزين السلع، معقبًا: "إحنا مش مقبلين على مجاعة!.. والوضع مش مستاهل".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر أمن بل يفوق احتياجات المواطنين، موضحًا: "حققنا مخزون استراتيجي من بعض السلع لم يتحقق في تاريخ مصر رغم موجة الطقس السيئ التي مرت بها الدولة، وانخفاض الاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفي كميات السكر (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا، لما عرضه وزير التموين، يبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل، بينما تكفي كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.
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الكلمات المفتاحية

مصر مجلس الوزراء سلع تموينية المستشار نادر سعد اخبار

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