موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية بشكل عام وجماهير نادي الزمالك بشكل، الى مواجهة الابيض المقبلة امام فريق المقاولون العر في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.





موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم ٧ أبريل ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

تذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب على شاشة قناة اون تايم سبورت وتبث عبر إذاعة اون سبورت افةام والشباب والرياضة.





التشكيل المتوقع للزمالك امام مصر للمقاصة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تثبيت تشكيل الابيض خلال المباريات الأخيرة، حيث من المتوقع ان يبدأ بالتشكيل التالي :





حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو.

خط الهجوم : مصفى محمد.





وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الأحد حتى يوم الجمعة، على ان يستأنف الابيض تدريباته يوم السبت المقبل على عبداللطيف ابو رجيلة.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.