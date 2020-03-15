عمرو طلعت يكشف مبادرات الاتصالات لدعم قرار وقف "التعليم" و"الجامعات"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات إن هناك عدة مبادرات لدعم القرار الصادر بتوقف التعليم والجامعات لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن أول المبادرات زيادة مجانية في سرعة الإنترنت لكل مشتركي التابلت في الشركات المعتمدة بنسبة 20% لمدة شهر، لافتًا إلى أن هذه الفترة سيتحمل تكلفتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن تكلفة زيادة السرعة 20 % للمستخدمين على الدولة حوالي 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل لمدة أطول، مع توفير سعة أكبر من الإنترنت خلال وجودهم في منازلهم.



وأشار وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات إلى أن المبادرة الثانية إتاحة المواقع التي ستعدها وزرتا "التعليم" و"التعليم العالي" لوضع المحتوى التعليمي عليها مجانا، لافتًا إلى أن الدكتور طارق شوفي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي سوف يعدان قائمة بالمواقع لكي يتم نشرها.



وأوضح أن المبادرة الثالثة تتضمن التنسيق مع شركات الاتصالات لتحميل المناهج التعليمية للطلبة مجانا، لافتًا إلى أن المحتوى التعليمي الخاص بالجامعات سيتم نقلها عن طريق الإنترنت للتسهيل على الطلبة تحصيل المناهج



وأشار وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات إلى أنه سيتم توفير برامج للعاملين ببعض المؤسسات المعتمدة على شبكة المعلومات تتيح العمل من منازلهم.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قد أكد فى مداخلة هاتفية أمس السبت، بأنه سيتم الاتفاق مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب على بنك المعرفة مجانا، والتصفح على المواقع التعليمية لن يتم محاسبة الطالب عليها وتقدم مجانا له حتى تساعده في المذاكرة، وبنك المعرفة اليوم سيؤتى ثماره.



كما صممت وزارة التعليم العالى، بحسب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مواقع الإلكترونية واستخدام تكنولوجيات تصل لبعض الأحيان لتكنولوجيات معقدة وحديثة، ورفع المحاضرات بشكل بسيط على وسائل التواصل الاجتماعي للطلبة أو على يوتيوب أو جوجل، لتدريسها للطلاب إلكترونيا.



وذكر أن هناك بيان عملى داخل الجامعات مع رؤساء الجامعات وكل العمداء للعمل يوم الأحد، كيوم عادى والتواصل مع الطلاب إلكترونيًا.



وجاء ذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

