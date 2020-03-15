6 لاعبين في الأهلي أكثر المستفدين من تعليق النشاط الرياضي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل وتعليق النشاط الرياضي في مصر وإيقاف جميع المسابقات، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.









ويأتي قرار الاتحاد، بناءًا على توصيات عالمية ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء المصرية، بتعليق الأنشطة والتجمعات حفاظًا على أرواح اللاعبين والجماهير.









ويعتبر الإيقاف في الكرة المصرية، فرصة لالتقاط الأنفاس لبعض الأندية وخاصةً من يمتلك عدد كبير من الإصابات، على رأسها النادي الأهلي والذي يفقد العديد من نجومه بسبب الإصابات.









ويرصد "الفجر الرياضي" لاعبي الأهلي التي استفادت من التوقف بالتقرير الآتي:-









1- "رمضان صبحي"

تأكد عودة رمضان صبحي نجم الفريق، للملاعب مرة أخرى عقب فترة التوقف بعدما غاب لما يقرب من شهرين بسبب الإصابة بالعضلة الخلفية.





2- "جيرالدو"

ويعود الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، للملاعب مرة أخرى عقب التوقف، بعدما تأكد غيابه لمدة أسبوعين بسبب إصابته بجزع في الكاحل في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.





3- "معلول"

يفقد الأهلي حاليًا خدمات التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بسبب إصابته في العضلة الأمامية، ولكن سيعود عقب نهاية التوقف.





4- "سعد سمير"

كما يغيب سعد سمير مدافع الفريق، عن الملاعب بسبب تعرضه للإصابة في وتر إكيليس، ويحتاج لما يقرب من 6 أشهر.





5- "حمدي فتحي"

اقترب حمدي فتحي لاعب الفريق، من العودة للملاعب في حدود شهرين من الآن، عقب خضوعه لجراحة في الركبة بعد تعرضه لمزق خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني.





6- "كريم نيدفيد"

مازال الغموض يسيطر على حالة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، والذي يغيب لما يقرب من سنة حتى الآن، بعدما خضع لثلاث جراحات في الركبة، وسط أنباء تؤكد عودته خلال شهر سبتمبر المقبل.