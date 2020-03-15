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قناة مصر التعليمية EDUC1 | اعرف الآن تردد قناة (مصر التعليمية - النيل التعليمية) عل النايل سات ومواعيد البرامج التعليمية على التليفزيون المصري | تعليق الدراسة

الأحد 15/مارس/2020 - 06:45 م
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قناة مصر التعليمية
قناة مصر التعليمية
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قناة مصر التعليمية EDUC1 | اعرف الآن تردد قناة (مصر التعليمية - النيل التعليمية) عل النايل سات ومواعيد البرامج التعليمية على التليفزيون المصري | تعليق الدراسة

تصدرت قناة مصر التعليمية EDUC1، اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، لتكون أحد الطرق البديلة لتلقي المناهج التعليمية قبل دخول مرحلة الامتحانات.

ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، الخريطة الكاملة حول البرامج التعليمية بالمواعيد على قناة مصر التعليمية EDUC1 على التليفزيون المصري وتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات Nailsat، وكل ما يخص قناة مصر التعليمية.

وتعتبر قناة مصر التعليمية EDUC1، واحدة من أهم القنوات التعليمية وأحد مجموعة قنوات النيل المتخصصة، حيث تهتم بالطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة، وتبث المقررات والمراجعات على مدار اليوم.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتاجيل الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة البرامج التعليمية لكافة المراحل، عبر القنوات والإذاعات التعليمية المتخصصة والقنوات الإقليمية، بدءًا غدًا الإثنين الموافق 16/3/2020.

وجاء ذلك في إطار دورها الوطني ومساندة للدولة المصرية في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا، فقد وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على الفور القطاعات المعنية، باتخاذ كافة إجراءاتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز، لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة، وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني، دعمًا لأبنائنا الطلاب.

تردد قناة مصر التعليمية EDUC1
نقدم لكم متابعينا تردد قناة مصر التعليمية EDUC1 على القمر الصناعي نايل سات، وهي كالتالي:-

- القمر الصناعي: نايل سات Nailsat.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي (V).

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة مصر التعليمية EDUC1 | اعرف الآن تردد قناة (مصر التعليمية - النيل التعليمية) عل النايل سات ومواعيد البرامج التعليمية على التليفزيون المصري | تعليق الدراسة

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