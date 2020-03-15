Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة القطرية تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 401

الأحد 15/مارس/2020 - 06:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابة 64 شخصا بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة المصابين إلى 401.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة العامة القطرية، أمس السبت، 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). 

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، إن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بلغ حتى اليوم 6788 حالة، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 337، فيما سجلت 17 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقاً بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي.

وأشارت إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الصحة القطرية أن الجهات المختصة في الوزارة مستمرة في توسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر اليو المصابين بفيروس الكورونا الصحة القطرية اصابات ارتفاع 401

أخبار تهمك

مياه الشرب بالجيزة تُحذر من خطأ كارثي يرتكبه المواطنين ببالوعات الصرف

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قليل.. قطع المياه عن مدينة القاهرة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ 18 دقيقة

خسائر فادحة بسبب كورونا.. برشلونة أكبر المتضررين والبريميرليج يفقد 750 مليون

منذ ساعة و نصف

تصريح غريب من فان دايك عند حصول ليفربول على لقب البريميرليج

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

78 ألف إصابة بالفيروس.. مستجدات "كورونا" حول العالم

خدع شعبه.. كيف تستر "تميم" على انتشار فيروس كورونا؟

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

قطر تعلن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

03:56 م

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

03:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status