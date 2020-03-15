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طبيب يكشف طرق انتقال عدوى فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن فيروس كورونا يأتي من المملكة الحيوانية والتي تشمل الخفافيش، موضحًا أن هذا الفيروس يُصيب نسيج الرئة في الخفاش ومن الممكن إذا لم يجد كفايته من الخلايا والتكاثر يلجأ إلى أقرب فصيلة له وهي الحيوانات ثم ينتقل للإنسان مباشرة.

وأضاف "سالم"، خلال لقائه ببرنامج "أصل الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي هشام إبراهيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، ان الإنفلونزا في المقام الأول هي عبارة عن إصابة عدوى بالجهاز التنفسي العلوي والتي تتمثل أعراضها في رشح ثم رشح ثم رشح؛ فضلًا عن احتقان في الزور سواء خفيف أو متوسط أو شديد ومن النادر أن تكون مصحوبة بالكحة؛ علاوة على أنه من الممكن لأن تصل درجة حرارة الشخص إلى 38 درجة مصحوبة بإرهاق وتكسير في الجسم، موضحًا أنه حال ظهرت الكحة فأننا نستطيع تشخيص الحالة بأنها درجة من درجات الالتهاب الشعبي، لافتًا إلى أن فيروس كورونا الحالي يُصيب نسيج الرئة وبالتالي فإن الاحتقان يكون خفيف جدًا وغير ملحوظ ورشح الأنف يكون أيضًا غير موجود والإصابة تكون في شكل كحة؛ وهذا يعني أن نسيج الرئة عندما تبدأ خلاياه في التأثر سيبدأ في كحة وسعال يستمر ولا ينقطع؛ فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 ولا تنخفض تمامًا مع الشخص المُصاب بفيروس كورونا.

وأوضح أن التقبيل والأحضان والمصافحة باليد من الممكن أن تنقل العدوى بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك عدوى بالرزاز والتي تعني أن المصاب بالفيروس أو العدوى حتى إذا كانت العدوى بسيطة وكح كحة بسيطة فإن هذه الكحة تخرج في شكل رزاز وهو عبارة عن جسيمات مائية بسيطة جدًا تنتقل إلى الشخص السليم وفي هذه الحالة تجد مسارها في الجهاز التنفسي، لافتًا إلى أنه أيضًا من أحد وسائل نقل العدوة العطس في مكان مفتوح وفي هذه الحالة يكون سطح هذا المكان ملوثًا وحاملًا للعدوى وأي شخص يلمس هذا المكان ويقوم بمصافحة أي شخص فإن الفيروس ينتقل تلقائيًا ويصعد للجهاز التنفسي، مؤكدًا على أنه إذا تم مصافحة شخاص مصاب بفيروس كورونا بدون ملامسة الأنف أو العين فلا تحدث عدوى على الإطلاق في هذه الحالة.

وأكد على أنه يجب غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة تتراوح بين 20 ثانية إلى دقيقة كاملة؛ لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس.

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