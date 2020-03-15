كالنار فى الهشيم.. أسباب انتشار فيروس كورونا بين لاعبي كرة القدم

انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل كبير بين اللاعبين في الدوريات الأوربية حيث أعلن نادي ليستر سيتي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة 3 من لاعبيه بالفيروس بالإضافة إلي مدرب نادي آرسنال مايكل أرتيتا والعديد من لاعبي الدوري الإيطالي الممتاز.





لذالك قرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم وقف بطولاتي دوري أبطال أوروبا و الدورى الاوربي لأجل غير مسمى بينما تم وقف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " و الإيطالي والإسباني والفرنسي والألماني لأجل غير مسمى.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أسباب انتشار فيروس كورونا الجديد بين اللاعبين في الدوريات الأوربية حيث يستخدم اللاعبين عبوات المياه والملابس والتعامل بشكل مباشر مع بعضهم البعض دون مراعاة إمكانية انتقال العدوى عن طريق هذه العبوات أو الملابس من شخص لآخر بالإضافة إلي مزملة بعضهم في المعسكرات.





وقالت الدكتورة إيفا كارنيرو طبيبة نادي تشيلسي الإنجليزي أن اللاعبين المحترفين أظهروا أنهم يعانون من تثبيط المناعة بشكل منتظم، وقد تم إثبات ذلك من خلال اختبارات الدم ومعدل إصابات وأمراض الجهاز التنفسي العلوي وحالات العدوى الأخرى، مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا وان هذا يرجع لضعف المناعة لدى اللاعبين إلى الجهد البدني الكبير الذي يبذلونه، سواء في التدريبات أو خلال المباريات، ففي بعض الأحيان يضطر اللاعبون إلى لعب مبارة كل 72 ساعة، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على أجسامهم وتتفاقم المخاطر بسبب السفر المتكرر إلى الخارج، وهذا يعني أن اللاعبين مضطرون إلى دخول العديد من المطارات، على الرغم من أنهم قد يسافرون بطائرات خاصة، ويمكن أن يؤدي السفر أيضاً إلى تغيير في أنماط النوم، والعودة في كثير من الاحيان في ساعات الصباح المبكرة، وكل هذا يؤثر بشكل سلبي على المناعة لديهم.