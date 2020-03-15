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رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة

الأحد 15/مارس/2020 - 06:37 م
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المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي
كرستينا عياد
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قام المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية اليوم للمنطقة الصناعية في العين السخنة والطرق حولها لتفقد الأوضاع لآثار السيول الكبيرة التي اجتاحت المنطقة ومتابعة الأعمال التي تتم من شفط وسحب المياه.

وتابع زكي الاستعدادات التي قامت بها المنطقة في العين السخنة خاصة المنطقة الصناعية وماحولها مما يتبع النطاق الجغرافي للهيئة العامة، لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول التي اجتاحت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة المنطقة بعد السيول التي شهدتها العين السخنة، يتم حاليا التنسيق مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والجهات المعنية والمطورين الصناعيين على آليات إزالة هذه الآثار التي أضرت بالطرق في العين السخنة وخاصة تلك المؤدية للمنطقة الاقتصادية، وذلك نظرا لطبيعة الموقع الذي يتأثر دوما بموجة السيول كل عام.

وقد رافقه الجولة اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي والمهندس عمرو البطريق رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية (سيدك) واحدة من كبار المطورين الصناعيين بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت برفع حالات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، داخل القطاع الجنوبي في العين السخنة بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين وإقامة غرفة عمليات داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات ومتابعة حالة الطقس والتأكيد على سلامة وعمل مخرات السيول.

وكانت الهيئة قد قامت باستعدادات خاصة ورفع درجات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، حيث قامت الهيئة داخل القطاع الجنوبي بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين على إقامة مركزا داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات والتأكيد على عمل مخرات السيول وكذلك تأمين الشبكة الكهربائية داخل هذا القطاع.

كما رفعت المنطقة درجات الاستعداد بموانئ القطاع الشمالي خاصة في شرق وغرب بورسعيد وتواجد مركزا للعمليات مكون من الإدارة الهندسية والحركة والأمن وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، وعمل ورديات من المهندسين والفنيين.

رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في السخنة
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مصر قناة السويس الطقس اخبار

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