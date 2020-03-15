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تصريح غريب من فان دايك عند حصول ليفربول على لقب البريميرليج

الأحد 15/مارس/2020 - 06:29 م
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فان دايك
فان دايك
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صرح النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بانه في حالة حزن إذا حصل الفريق على لقب الدوري بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا.

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء، وأجبر الاتحاد الإنجليزي على تعليق بطولة البريميرليح حتى 3 أبريل المقبل، مع احتمالية استئناف المباريات فيما بعد بدون جمهور.

وخلال تصريحات نقلتها لصحيفة «ميرور» البريطانية، لفان دايك  قال :"اذا حصلنا على لقب الدوري الانجليزي في مدرجات خالية، ولم تتمكن جماهيرنا من التواجد، فسأشعر بخيبة الأمل بسبب ذلك".

وتابع :"إذا لم تتواجد الجماهير في الأنفيلد، فسيكون ذلك بوضوح بمثابة ضربة، فلا أحد يرغب في لعب المباريات بدون الجماهير".

وأضاف:"وعند اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا من هذا الموقف، فإنه يجب علينا التعامل فقط مع الوضع الحالي، ولكن حتى يتحقق ذلك، لازلنا في طريقنا لحصد اللقب من أجل مشجعينا بالتأكيد".

واختتم :"يجب علينا جميعًا أن نتحلى بالحكمة ونتعامل بالمنطق مع الموقف الحالي، إذا أصدرت السلطات حكمها، علينا فقط أن نتعامل معه ونتقبله".
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