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إحالة أوراق قاتل والدته بكفرالشيخ للمفتي لأخذ الرأي الشرعي

الأحد 15/مارس/2020 - 06:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل والدته بمدينة دسوق إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، كما قررت تحديد جلسة الأول من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو زهرة، وحسن دويدار، وسكرتارية أحمد الميدانى، في الدعوى رقم 2683 لسنة 2020 جنايات دسوق، والمقيدة برقم 117لسنة 2020 كلي دسوق، حضوريًا على المتهم.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهم في 15 فبراير الماضي لمحكمة الجنيات، لأنه في يوم 5 فبراير قتل والدته العجوز عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها، وأعد لذلك سلاحًا أبيض عبارة عن "سكين"، وما أن سنحت له الفرصة إلا وقام بقتلها، فاصلًا رأساها عن جسدها.

وكان المتهم بقتل والدته العجوز في قرية شباس الملح بمركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، قد اعترف خلال تحقيقات النيابة وأمام المحكمة، بقتلها، وأصيب المتهم بحالة هيستيريا وانهار من البكاء، مشيرًا إلى أنه قتل والدته البالغة من العمر، 81 عامًا، أثناء نومها على السرير، بسبب الشجار الدائم معها، وفوجئت بوجود جرح قطعي بأحد أصابع يدي أثناء ذبحها بالسكين، واعترفت بكل شيء لكي يستريح ضميري الذي يعذبني".

وخلال تحقيقات النيابة قال: "أنا نادم على ما حدث، دخلت عليها وقت صلاه الفجر، أمي قالت لي: (ليه كدة يا بني؟)، وأنا أنطقتها بالشهادة وذبحتها، وأخفيت السكين فوق السطح"، مضيفًا: "خرجت بعد ذلك من المنزل، وتناولت الإفطار على عربة فول، ثم ذهبت إلى المنزل، وسلمت نفسي إلى العقيد أحمد سكران رئيس المباحث الجنائية، واعترفت تفصيليًا بالجريمة كاملة، وأرشدت رجال المباحث عن السكين المستخدم في الجريمة.

وكانت مباحث مركز شرطة دسوق، قد ألقت القبض على السيد.ح.ج"، 38 عامًا، تاجر أخشاب قديمة، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق في كفر الشيخ، لاتهامه بقتل والدته المسنة، فاطمة، م.ا"،81 عامًا.
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