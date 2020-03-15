Educational Nile تردد قناة مصر التعليمية الجديد EDUC المختصة بالشرح بعد تأجيل الدراسة "النيل التعليمية"

بات في الوقت الحالي بعد قرار تعليق الدراسة من قبل الرئيس السيسي، وأيضا تصريحات من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي ، يؤكد فيها علي القيام بالدراسة عن بعد في هذا الوقت الذي تم التأجيل فيه، وهو علي قنوات مصر التعليمية، ونحن عبر بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم تردد قناة مصر التعليمية والتي ستكون المنصة البديلة عن المدرسة والتي سوف تقوم فيها الوزارة بشرح كافة المناهج الخاصة للطلاب من أجل عدم الركود في هذه الفترة الحساسة.









تردد قناة مصر التعليمية





وقال الوزير في المؤتمر الصحفي، أن هناك عدة بدائل من أجل الدراسة عن بعد، ومنها القنوات التعليمية، وأيضا التعليم الإلكتروني، ولكن الأخير ليس في مقدور الجميع في مصر، وبالتالي سيكون التعليم علي التلفاز هو الأمر الأفضل.





وقال أنه سيتم إعداد دروس إلكترونية للطلاب ووضعها على موقع وزارة التربية والتعليم، وأيضا تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب، حيث ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.





وقال بنك المعرفة غنى بجميع الدروس والمقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، ويوجد عليه بالفعل شرح مواد الثانوية المعدلة وفيديوهات تفاعلية لطلاب جميع المراحل بجانب بث اختبارات على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على امتحانات نهاية العام، كما سيتم توجيه الطلاب لمشاهدة القنوات التعليمية.









تردد قناة مصر التعليمية





تردد القناة : 11747.





القمر : النايل سات.





الإتجاه : رأسي.



