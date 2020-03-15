حقيقة إصابة طالب بجامعة طنطا بفيروس الكورونا المستجد

أصدرت إدراة جامعة طنطا بيان بشأن ما تم تداوله أمس علي بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الأشخاص بالترويج لشائعة إصابة طالب بكلية الهندسة بفيروس كورونا المستجد، يؤكد المركز الإعلامي بجامعة طنطا أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، حيث لا توجد أية إصابات أو اشتباه للإصابة بالفيروس بين الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة.



وأهاب المركز الإعلامي بجامعة طنطا بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقفون وراءها والمروجين لها.