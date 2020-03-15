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استشاري مناعة يكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:24 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إنه ليس هناك معلومات طبية متوافرة عالميًا عن فيروس كورونا؛ لأنه فيروس مستحدث، لافتًا إلى أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن سلالة الفيروس بشكل عام.

وأضاف "الأنصاري"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن فيروس كورونا من الفيروسات التاجية المغلفة، معلقًا: "الفيروسات المغلفة مش من الفيروسات إللي ترعبنا".

وأكد أن الخوف شيء خطير جدًا، متابعًا: "لو هنتكلم عن الفيروس وهنتكلم عن الخوف، فالخوف هو إللي بيقتل".


كان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم، وأن إيطاليا باتت من أكثر دول العالم تضررا بإصابات وصلت لأكثر من 15100 وفاة،  تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاة،  فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.

وأمام تلك الأعداد التي تتضاعف يوميًا تجري عمليات المراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية ردا على الانتشار السريع للفيروس.

وقررت كل من التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة وألغت النمسا والمجر نظام العمل بفيزا شنجن اما مالطا فأصبحت تفرض على القادمين اليها حجرا صحيا.

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الكلمات المفتاحية

مصر اصابات الكورونا استشاري مناعة اخبار

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