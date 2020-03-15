حصاد الجولة الختامية بالقسم الرابع في بنى سويف



كما تم احتساب نتيجة مباراة مركز شباب باروط أمام مركز شباب الواسطى لصالح باروط لانسحاب الواسطى وكذلك تم احتساب نتيجة مباراة الشبان المسلمين أمام مركز شباب الفشن لصالح الشبان المسلمين لانسحاب الفشن .



ترتيب القسم الرابع في بنى سويف



1 - اهناسيا 35 نقطة



2 - معلمين الواسطى 32 نقطة



3 - باروط 23 نقطة



4 - سمسطا 21 نقطة



5 -الفشن 21 نقطة



6 - الشبان المسلمين 19 نقطة



7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط



8 - بوش الرياضى ثلاث نقاط





اختتمت منافسات الجولة الـ 14 والختامية بدورى القسم الرابع في بنى سويف وذلك عقب إقامة مباراتين فقط واسنحاب فريقان، ليتم الاعلان رسميا عن صعود اهناسيا لدورة الترقى المؤهلة لدورى القسم الثالث .ونجح معلمين الواسطى " لافازا " فى تحقيق فوز على نظيره سمسطا الرياضى بنتيجة 2/3 .فيما نجح اهناسيا المتصدر فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على مضيفه بوش الرياضى " ليدرز " .