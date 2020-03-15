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محافظ الغربية: البت في 1197 طلب لتقنين وتوقيع 659 عقد ابتدائي

الأحد 15/مارس/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة إنهاء اجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة والتواصل مع المواطنين للسير في الإجراءات ودفع رسوم المعاينة ودفعة التعاقد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه البت بحضور اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخليه مدير أمن الغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

وخلال الإجتماع تم البت فى 16 طلب تقنين أوضاع للتعديات وتم اعتماد الأسعار المطابقة للمناطق المجاورة والتى تم وضعها بمعرفه اللجان وبذلك يكون إجمالى الملفات التى تم البت بها 1197 طلب تقنين.. كما تم النظر فى 7 تظلمات من الأسعار بلجنه البت السابقة.

والجدير بالذكر أن إجمالي طلبات التقنين المقدمه 1734 طلبا قام عدد 1511 طلبا بسداد رسم الفحص وتم فحص 1361 طلب ومعاينة 1334 طلب وجار فحص 150 طلبا.. كما تم توقيع 659 عقد ابتدائى لتقنين الأوضاع.

وفى نهاية الإجتماع شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية مع المواطنين الغير جادين فى انهاء اجراءات التقنين التى تأتى فى الصالح العام للمواطن والدولة.
محافظ الغربية: البت في 1197 طلب لتقنين وتوقيع 659 عقد ابتدائي
محافظ الغربية: البت في 1197 طلب لتقنين وتوقيع 659 عقد ابتدائي
محافظ الغربية: البت في 1197 طلب لتقنين وتوقيع 659 عقد ابتدائي
محافظ الغربية: البت في 1197 طلب لتقنين وتوقيع 659 عقد ابتدائي
محافظ الغربية: البت في 1197 طلب لتقنين وتوقيع 659 عقد ابتدائي
محافظ الغربية: البت في 1197 طلب لتقنين وتوقيع 659 عقد ابتدائي
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