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عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية

الأحد 15/مارس/2020 - 06:21 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن أن الأجهزة المعنية بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أغلقت عدد ٢٤٠ مركزًا للدروس الخصوصية على مستوي المحافظة، وذلك في الساعات الأولي من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية.

وأكد المحافظ علي استمرار الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية. وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أصدر أمس تعليمات، بالبدء الفوري في شن حملات على المراكز التعليمية وكذا إغلاق محال الألعاب الإلكترونية " Play Station “ بكافة أنحاء الإسكندرية، كما قامت المحافظة بنشر أرقاما للإبلاغ عن شكاوى المواطنين، وأماكن تواجد المراكز التعليمية، ومحلات الألعاب الإلكتروني. وهي الخط الساخن 114 من أي تليفون أرضى. والأرقام الأتية:
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فيما أعلن اليوم الأحد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن اخلاء 5 ألاف طالب وطالبة من المدن الجامعية، لتنفيذ خطة لإخلاء المدن من الطلاب، للأستعداد لعملية تطهير وقائي لجميع الغرف والمطاعم والملاعب والحمامات، كأجراء احترازى ضد انتشار فيرس كورونا.

كما أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب أن هذا الإجراء يأتى فى إطار متزامن ومكمل لقرار الدولة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من اليوم وحرصًا من الجامعة على تحقيق هدف ذلك القرار من منع أي تجمعات كبيرة لطلاب الجامعة، وأنه سيتم استغلال هذه الفترة في تعقيم وتطهير كافة مباني ومنشآت الجامعة وفى مقدمتهم المدن الجامعية.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تضم خمس مدن جامعية" الشاطبي طالبات، وسموحة طالبات، ومرغم طلبة، وسابا باشا طلبة، وسموحة طلبة.

وقد شهدت عملية الاخلاء تعاون كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور مع مسؤلى المدن الجامعية.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية
عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية
عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية
عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية
عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية
عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية
عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية
عقب 24 ساعة من قرار الوزراء.. إغلاق 240 مركزًا للدروس الخصوصية بالإسكندرية
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