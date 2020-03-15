محافظ الغربية يوجه التضامن الاجتماعي بتعليق كافة أنشطة الحضانات لمدة أسبوعين



وجاء ذلك بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين

ويعد هذا القرار اجراء احترازى تقوم به الدولة لمواجه فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة أطفالنا من العدوى.





وأكد محافظ الغربية أننا نعمل جميعًا للحفاظ على صحة أطفالنا وإنشاء جيل أصحاء.

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات على مستوى المحافظه لمدة أسبوعين.