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توجيه عاجل من التعليم للمديريات بعد عاصفة التنين

الأحد 15/مارس/2020 - 06:20 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، هيئة الأبنية التعليمية ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، بإصلاح التلفيات التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية.

وطالب الوزير بإعداد تقرير بالتلفيات والعمل على علاجها وإصلاحها بشكل عاجل، خلال فترة تعليق الدراسة.

يذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتي مكملًا لكل الجهود التي تحدث على مستوى دول العالم التي قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة، لافتًا أن الرئيس وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه تكون تحت تصرف الإجراءات التي ستتضمنها الخطة العاجلة للحكومة.

وقال مدبولي، إن الدولة أعلنت منذ ظهور فيروس كورونا، أن هناك 3 سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الوضع، موضحا: أن ظهور باخرة الأقصر كانت نقطة التحول في ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس السبت، أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.
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الكلمات المفتاحية

عاصفة التنين تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات الطقس السي الدكتور طارق شوقي

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