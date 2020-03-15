تعرف على حقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل "حكايتي"

أعلن الفنان أحمد صلاح حسني عن وجود جزء ثاني لمسلسل "حكايتي" والذي تم عرضه رمضان الماضي وذلك من خلال نشره صورة تجمعه بفريق العمل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي " انستجرام "



وظهر أحمد صلاح حسني بالصورة برفقة ياسمين صبري ونهال عنبر وعلق علي الصورة قائلاً :

حكايتي الجزء الثاني قريباً



مسلسل حكايتي تدور أحداثه حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والداتها أمامها وتدخل في خلافات مع عائلتها وتسافر من الصعيد



وشارك في بطولة مسلسل حكايتي كل من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدورد، مها أبو عوف، وفاء عامر، أحمد حاتم، جمال عبدالناصر، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال وأحمد حلاوة



ومسلسل حكايتي من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج



وفي سياق آخر قدم أحمد صلاح حسني العديدمن الأعمال التلفزيونية منها شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولي، الشك، كلمة سر، عفاريت عدلي علام، كلبش، عوالم خفية، كلمة سر، حب لا يموت، حكايات بنات،بيت السلايف وآخرها مسلسل حكايتي ولآخر نفس والذي حقق من خلالهم نجاحاً كبيراً ومسلسل ختم النمر الذي تم عرضه يناير الماضي



ومسلسل ختم النمر يعد البطولة المطلقة للنجم أحمد صلاح حسني، والمسلسل تدور أحداثه حول إطار اجتماعي تشويقي وينتمي للدراما الطويلة ذات ال 45



يشار إلي أن ختم النمر تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، تامر شلتوت، حنان سليمان وفاء سالم، جميل برسوم، تميم عبده، رشدي الشامي، أحمد بدير وأمير صلاح الدين