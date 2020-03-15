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7 دوريات لم توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:04 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يفتش جماهير كرة القدم على دوري لم يتم إيقافه بعد تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم، والذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي.

 

وأعلن الكثير من اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم وقف النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا، منها "الفلسطيني، الإيراني، الموريتاني، العماني، المغربي، الجزائري، السعودي، المغربي، الكويتي، الأردني، العراقي، السوري، المصري،القطري، الانجليزي، الاسباني، الإيطالي، الفرنسي، الألماني، الكوري، الياباني، الصيني، التايلاندي، هونغ كونغ، الهولندي، البرتغالي، الدنماركي، التشيكي، البلغاري، الإيرلندي، السلوفيني، السلوفاكي، الروماني، النمساوي، الالباني، المقدوني، الامريكي، الإماراتي".

 

وهناك 7 دوريات يمكنك متابعتهم وهم، " التونسي، السوداني، الروسي، التركي، الباكستاني، الأرجنتيني، الجنوب إفريقي" الذين تستكمل منافساتهم بشكل طبيعي.

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