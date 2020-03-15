شادي عبدالسلام.. توليفة نجاح الباحث عن الهوية المصرية



تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل العبقري، والذي لا يعتبر غريبًا عليه أبدًا تأثره وبحثه المستمر عن كل ما يعيد نهضة الحضارة المصرية في صورتها الحديثة، فهو من أبناء محافظة المنيا مواليد عام 1930.



بدأ المخرج والفنان الراحل حياته الفنية، من خلال عمله كمصمم ديكور في كبرى أفلام السينما المصرية، مثل "وا إسلاماه"، "عنتر بن شداد"، "ألمظ وعبده الحامولي"، "الخطايا"، "شفيقة القبطية"، "رابعة العدوية"، "أميرة العرب"، "أمير الدهاء"، "بين القصرين"، "السمان والخريف"، "أضواء المدينة"، كما صمم الديكورات والملابس للفيلم التاريخي الكبير"الناصر صلاح الدين" من إخراج العالمي الراحل يوسف شاهين.



تعد نقطة البداية الحقيقية في مشوار شادي عبد السلام، مشاركته في الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، عمل أيضًا كمساعد مخرج في فيلم "وإسلاماه" إخراج أندرو مارتون، والفيلم الإيطالي "الحضارة" للمخرج روبرتوروسللين، والفيلم الأمريكي "كليوباترا" للمخرج جوزيف مانكوفيتش.



قدم للسينما المصرية عدة أفلام قصيرة هامة منها: "الفلاح الفصيح" إنتاج عام 1970م، المأخوذ عن إحدى البرديات الفرعونية القديمة والمعروفة باسم "شكوى الفلاح الفصيح"، وفيلم "جيوش الشمس" 1974 م،"كرسي توت عنخ آمون الذهبي"، "الأهرامات وما قبلها" 1984م، "رع مسيس الثاني" 1986 م.



أما فيلم "المومياء" أبرز وأنجح ما قدم شادي عبد السلام، الذي أخرجه في عام 1974، نال العديد من الجوائز في المهرجانات العالمية منها جائزة (سادول) وجائزة النقاد في مهرجان قرطاج 1970 م، واستحق شادي عبد السلام أن يكون واحدًا من أبرز وأهم مخرجي العالم، واختير ضمن أهم 100 مخرج على مستوى العالم خلال تاريخ السينما في العالم من رابطة النقاد الدولية في فيينا، فيما احتل "المومياء" المرتبة الأولي في استطلاع الأفلام الأجنبية الذي أجري في فرنسا عام 1994م.



اجتهد شادي عبد السلام في أن يتحدث عن الهوية والحضارة المصرية، وذلك ما ظهر في كافة أعماله كمصمم ديكور وملابس إلى أن أصبح من أهم مخرجي العالم، كما ذكر في حديثه عن فيلم "المومياء": "أريد أن أعبر عن نفسي وعن مصر.. أريد أن اعبر عن شخصية الإنسان المصري الذي يستعيد أصوله التاريخية وينهض من جديد".



"يا من تذهب سوف تعود.. يا من تنام سوف تصحو.. يا من تمضي سوف تعود"، بهذه الكلمات استهل المخرج الراحل شادي عبد السلام فيلمه الرائع "المومياء"، إنتاج 1974، أهم الأفلام العربية التي قدمت في تاريخ السينما، التي آرخت الكيان المصري.لطالما بحث الفرعون العاشق عن الهوية المصرية في أغلب أعماله، التي قدمها طيلة مسيرته المتوجة بالنجاح، والتي ألهمت الكثير إلى يومنا هذا.