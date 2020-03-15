سفارة المملكة في القاهرة تتخذ إجراء بشأن المصريين القادمين إلى السعودية

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأحد، تنبيه إلى جميع الزائرين القادمين إلى المملكة بموجب تأشيرة زيارة، بأنها ستعطي الفرصة لهم لمراجعة إدارات الجوازات بعد سداد الرسوم المقررة؛ لتمديد التأشيرات بالمدة السابقة، وذلك في أطر مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأشارت سفارة المملكة إلى أن هذا التنبيه يسير على أصحاب التأشيرات بكافة أنواعها (العائلية والتجارية والعلاج والعمل والسياحة)، بما في ذلك التأشيرات المتعددة والمفردة حتى في حال استيفاء المدة الكاملة للزيارة، وهي (180 يومًا).

ويذكر أن وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت مساء أمس السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة ان "الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء".





وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.





وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.





وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



