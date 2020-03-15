نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 15-3-2020





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 15-3-2020 .









نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، ما تردد على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن انقطاع المياه لمدة 3 أيام بمحافظة القاهرة.









أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل، الامر الذى يترتب عليه انقطاع المياه من الساعة 6 مساء اليوم الأحد، وذلك لحين إنخفاض نسبة العكارة للنسبة المسموح بها.









عقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مع القيادات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التنفيذية التابعة وذلك بحضور قطاع الرقابة والتوزيع، قطاع التجارة الداخلية، الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك.









أصدرت وزارة الكهرباء توجيهات من أجل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع وأسرهم ومنعا لانتشار مرض "الكورونا" فانه تقرر التالي:









اتفقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، على توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الازمة.









عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.









أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم حتي الساعة التاسعة مساء .









قال البنك المركزي في البيان الدوري الذى تم توزيعة على جميع البنوك، على ضرورة مواكبة توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.









أعلن محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، عدد من القرارات بهدف تحسين مرتبات الموظفين الحكومين، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستويات المعيشة لجميع الموطنين خاصة الطبقة المتوسطة.









قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.









تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة خلال تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، بضغوط المبيعات القوية من قبل المستثمرين الأجانب مع ارتفاع كبير في التداولات،وتراجع معظم الاسهم لاقل من مستوياتها قبل التعويم ، بل واقل من مستويات ما قبل الازمة المالية العالمية 2008 .









قال محمد معيط خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة قامت بتوفير تمويلات بقيمة 187.6 مليون جنيه لوزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الخطة التمويلية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا بقيمة 100 مليار جنيه.









صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يبدأ اليوم الأحد 15 مارس 2020، التسجيل على الموقع الإليكترونى لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.













أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، كتابا دوريا يوضح قيام الإدارة المركزية لخدمات السوق بالهيئة بممارسة مهام عملها إلكترونيا، بحيث يُمكن للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية تقديم تعاملاتهم ونماذج الخدمة المطلوبة من الهيئة عبر البريد الإلكتروني ودون الحاجة للقدوم لمقر الرقابة المالية، وذلك في ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.