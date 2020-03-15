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سنغافورة تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى الخارج وسط تفشي كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:26 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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طالبت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، مواطنيها بتأجيل السفر غير الضروري إلى الخارج، في خطوة غير مسبوقة لمحور النقل الآسيوي، كجزء من إجراءات جديدة للسيطرة على فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة حول العالم.

وقالت الوزارة، إن سنغافورة ستخبر جميع من يدخلون البلاد بتاريخ سفرهم الأخير لمجموعة دول الاسيان، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة بالحجر الصحي في مكان إقامتهم لمدة 14 يومًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال لورنس وونج، الوزير المشارك في رئاسة قوة مكافحة الفيروسات بسنغافورة، إن دولاً مثل المملكة المتحدة وسويسرا "تخلت" عن أي محاولة لاحتواء انتشار العدوى.

تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"؛ إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، ولاوس، وميانمار، وكمبوديا، وفيتنام.

وأضاف: "لهذا السبب نحن قلقون أكثر من أن سنغافورة قد تتعرض لموجة جديدة من الإصابات، والتي من المحتمل أن تكون أكبر مما رأيناه سابقًا".

تم الإبلاغ عن غالبية الإصابات الجديدة في سنغافورة، وهي دولة جزرية يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة، خلال الأيام القليلة الماضية من الأشخاص العائدين من الخارج بدلاً من الإرسال المحلي.

تم ربط ما لا يقل عن خمس حالات لسنغافوريين بتجمع ديني كبير في ماليزيا حضره أكثر من 10000 شخص من عدة دول.

وسيتعين على الزوار لفترات قصيرة من مواطني جيرانها في جنوب شرق آسيا طلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل رحلتهم لمنع المستشفيات من الإرهاق.

وقالت وزارة الصحة، إن الحصر يأتي بعد عدد من الحالات التي دخلت سنغافورة لغرض محدد هو التماس الرعاية الصحية. كانت هناك حالتان للإندونيسيين الذين ظهرت عليهم أعراض فيروسات تاجية في المنزل قبل وصولهم إلى سنغافورة، والمعروفة بمرافقها الصحية الفائقة.
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