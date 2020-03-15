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خسائر فادحة بسبب كورونا.. برشلونة أكبر المتضررين والبريميرليج يفقد 750 مليون

الأحد 15/مارس/2020 - 05:39 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يعيش عالم كرة القدم حالياً حالة من الجمود، بعد توقف معظم دوريات كرة القدم في العالم، بالإضافة لتعليق جميع التجمعات الدولية للمنتخبات، بسبب إنتشار فيروس كورونا.


وتقرر إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، والتي تشمل الدوري الألماني والإيطالي والإنجليزي والفرنسي والإسباني، بالإضافة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.


ورصدت التقارير خسائر مالية فادحة للأندية والإتحادات الأوروبية المختلفة، بسب توقف النشاط الكروي، ومن ثم تجميد عائدات البث التليفزيوني للمباريات والرعاية والتذاكر الموسمية والفردية لحضور المباريات.


وستكون الأندية الكبرى في أوروبا هى المتضرر الأكبر، نظراً لضخامة عائدات البث والرعاية لتلك الأندية.


نادي برشلونة على سبيل المثال، معرض لخسارة قد تتجاوز 160 مليون يورو في حال إلغاء الموسم الحالي.


الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لريال مدريد، والذي معرض لخسارة قد تتجاوز 140 مليون يورو بحسب تقارير إسبانية.


وذكرت تقارير صحفية، أن خسائر نادي يوفنتوس المادية قد تبلغ 110 مليون يورو حال إلغاء الموسم.


ورصدت عدة صحف، أن خسائر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستبلغ 750 مليون جنيه إسترليني إذا تم إلغاء الموسم الحالي.


جدير بالذكر أن الإتحادات الأوروبية علقت النشاط إلى يوم 3 أبريل القادم، لكن إنتشار الوباء بصورة مرعبة قد يدفع بعض الدول لإلغاء بطولات الدوري لهذا الموسم.

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