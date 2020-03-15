الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

كشف مصدر مسئول بالنادي الاهلي تفاصيل تجديد عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول في الأيام القادمة.





واكد المصدر على أن عقد فايلر مع النادي الأهلي يتجدد تلقائياً لمدة موسم واحد في حالة الحصول على لقبي بطولة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم





واشار المصدر غلى أنه حال تحقيق فايلر بطولة الدوري ودوري الأبطال الإفريقي وطلب بعدها الرحيل يتوجب عليه دفع 6 شهور من قيمة راتبه كشرط جزائي





واضاف المصدر، أن الأهلي قد يقوم بإلغاء شرط حصول فايلر على البطولتين وتمديد عقده لمدة موسم آخر بموافقة الطرفين.