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وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماع طارئ مع مديري الإدارات التعليمية لتطهير وتعقيم المدارس

الأحد 15/مارس/2020 - 05:47 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الأستاذ محمد عبدالله، وكيل مديرية تعليم الفيوم، اليوم الاحد، اجتماعا طارئا مع مديري الإدارات التعليمية السبع، بحضور مديري عام العموم المديرية، وعدد من قيادات المديرية العلاقات العامة.

أكد وكيل تعليم الفيوم خلال الاجتماع، على إجراءات وسرعة تنفيذ سياسة تطهير جميع المدارس بمادة الكلور، كما ورد فى منشور من مديرية الشئون الصحية - " إدارة مكافحة العدوى " بمديرية الصحة بالمخافظة، حيث أشار بضرورة تطهير وتعقيم المدارس، مشيرا الى ان يكون تركيز الكلور السائل الخام لا يقل 5 %.
وجاء فى منشور مديرية الصحة أن لابد تكون نسبة التحضير 1 جزئ كلور: 49 جزئ ماء للحصول على محلول للتطهير عالى المستوى، حيث يستخدم لجميع الأسطح أعلى المدارس، للقدرة على القضاء على جميع الميكروبات، والفيروسات من على الأسطح الصلبة والأرضيات الحمامات.
ويكون ذلك كما يلي:
1 كلور مكيال: 49 ماء مكيال.
أي 20 سم كلور إلى 1 لتر ماء.
أي 400 سم كلور إلى 20 لتر ماء.

كما أشار وكيل تعليم الفيوم، إلى ضرورة مراجعة وصلات الكهرباء والكابلات المكشوفة، ونظافة الحمامات، بالأضافة الى مراجعة طفايات الحريق الموجودة داخل المدارس والتخلص من الرواكد الخشبية بالمدارس بأقصى سرعة ممكنة حتى لا تتسبب الرواكد الخشبية فى تجمع الميكروبات والبكترايا بداخلها والحد من انتشارها وحتى لا تكون مصدر لأى ميكروبات أو فيروسات.

وقام الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بجولة على المدارس، تفقد عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية، ومنها مدرسة أبوسعاد الإعدادية المشتركة، وقرر منح الأستاذ علام ابراهيم عبدالغفار، مدير المدرسة شهادة تقدير، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، كما تقدم برسالة شكر وتقدير لعمال الخدمات بالمدرسة للجهد المبذول في العمل.

كما تفقد مدرسة كمال بركات الرسمية للغات، ويرافقه المهندس طارق مسعد مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالفيوم، والعلاقات العامة بالمديرية.
وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماع طارئ مع مديري الإدارات التعليمية لتطهير وتعقيم المدارس
وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماع طارئ مع مديري الإدارات التعليمية لتطهير وتعقيم المدارس
وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماع طارئ مع مديري الإدارات التعليمية لتطهير وتعقيم المدارس
وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماع طارئ مع مديري الإدارات التعليمية لتطهير وتعقيم المدارس
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