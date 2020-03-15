الزهور يجرى عملية تطهير وتعقيم بمدينة نصر والتجمع الخامس

أجرى مسئولو نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش عملية تعقيم كاملة لجميع منشآت النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس حفاظا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى خوفا من انتشار فيروس كورونا الخطير.





قام رئيس الزهور بالاشراف على عملية التطهير والتعقيم بمعاونة الإدارة التنفيذية، التى سوف تستمر على مدار الأسبوعين المقبلين.





كان مجلس إدارة نادى الزهور قد أصدر بيانا جاء نصه: "نظرا للـظروف التي تـمـر بها الـبـلاد ،

فقد قرر مجلس الإدارة ولمدة أسبـوعـين تعليق كافة منافسات وتدريبات الفرق والأكاديميات والمدارس الرياضية ، وغلق مختلف الصالات والقاعات والجيمانيزيوم وحمامات السباحة وغرف خلع الملابس، والسماح بالتواجد فقط في الحدائق المفـتوحه بالمقـر الرئيسي وفرع التجمع الخامس، وذلك حتي إشعار أخر.





مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتطهير الشامل لمرافق النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس.





ويتأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة خمسة عشر يومًا كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، قرر مجلس إدارة نادى الزهور تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس