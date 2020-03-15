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جنش يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بشأن "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 05:46 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك على توجيه رسالة للجماهير بسبب انتشار فيروس الكورونا.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ الأمس كإجراء احترازي بسبب الكورونا.

ونشر جنش عبر حسابه على تويتر حكمة صينية تقول:تعامل مع أي شخص على أنه مصاب وتصرف مع كل الناس على أنك مصاب".

وكتب جنش:الوقاية خيرًا من العلاج.

وكانت آخر مواجهة الزمالك أمام الترجي التونسي في إياب الدو ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.
جنش يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بشأن "كورونا"
جنش يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بشأن "كورونا"
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