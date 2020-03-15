لمواجهة "كوورنا".. المملكة تمنح إجازة إجبارية لـ5 حالات مرضية





قالت مصادر، مساء اليوم الأحد، إنه تم صدور توجيه بإلزام كافة القطاعات الحكومية والخاصة بإعطاء إجازة مرضية إجبارية تدوم لمدة أسبوعان لا تُحتسب من رصيد الإجازات؛ وذلك ابتداءًا من اليوم الأحد.





هذا وتقتصر هذه الإجازة على الموظفين، الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: "المرأة الحامل، ومرضى الأمراض التنفسية، ومرضى نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، ومرضى الأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة".





وجاءت رسالة وزير الصحة نظرًا إلى مستجدات الوضع المحلي والإقليمي والدولي، وما تشهده المملكة من تزايد مستمر في تسجيل الحالات المؤكدة للمصابين بمرض فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ونظرًا إلى استشراف الوضع الوبائي للفيروس في الفترة القادمة؛ حيث عزمت اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم "341130" وتاريخ 1/6/1441هـ بشأن انتشار الفيروس على إصدار هذا القرار.





ويذكر أن الصحة، قد أعلنت مساء أمس السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة ان "الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



