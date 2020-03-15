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ختم النمر 41 .. مشاهدة مسلسل ختم النمر الحلقة 41 الحادية والأربعون كاملة على على قناة ON E

الأحد 15/مارس/2020 - 05:40 م
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ختم النمر
ختم النمر
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ختم النمر 41 .. مشاهدة مسلسل ختم النمر الحلقة 41 الحادية والأربعون كاملة على على قناة ON E

تشهد أحداث ختم النمر 41 ملخص أحداث مسلسل ختم النمر الحلقة 41 الحادية والأربعون HD كاملة المزيد من الإثارة والمشاهد المشوقة، كما تقترب حلقات المسلسل من الوصول إلى محطتها الأخيرة.
النجم أحمد صلاح حسني بدور "عمر النمر"، وهو من إحدى عائلات مدينة أسوان الكبيرة، ويتعرض للعديد من المواقف الرومانسية والاجتماعية خلال أحداث المسلسل، وأحداث المسلسل تحظى بشعبية كبيرة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي.

ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض أحداث ختم النمر 41 ملخص أحداث مسلسل ختم النمر الحلقة 41 الحادية والأربعون HD كاملة  الذي سيُبث اليوم السبت 14 مارس 2020 ، تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحلقة مسلسل ختم النمر اليوم ستعاد في صباح اليوم التالي على قناة ON E.
يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم ، بالإضافة إلى أمير صلاح الدين ، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي آل- شامي وفاء سالم وتميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

تناقش أحداث مسلسل "خاتم النمر" التي تجري في أسوان قضية مهمة هي تجارة الآثار، إلى جانب قضايا أخرى بما في ذلك فكرة الميراث والجشع في المال ، والقضايا الاجتماعية مثل كبار السن الأخ عمر الذي جسد أحمد صلاح حسني في المسؤولية ودور الأب في تربية أبنائه على القيم الصحيحة والوفاء بوطنه.
أنهى نجوم مسلسل ختم النمر تصوير آخر مشاهد المسلسل يوم الثلاثاء 11 مارس 2020 ، حيث تضم أحداث 45 حلقة، ويتم بث المسلسل على شاشة قناة ON E من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع الساعة 7:30 مساءً، ويعاد البث من الأحد إلى الخميس الساعة 1 صباحًا و 12 ظهرًا.


ختم النمر 41 .. مشاهدة مسلسل ختم النمر الحلقة 41 الحادية والأربعون كاملة على على قناة ON E

ختم النمر 41 .. مشاهدة مسلسل ختم النمر الحلقة 41 الحادية والأربعون كاملة على على قناة ON E
ختم النمر 41 .. مشاهدة مسلسل ختم النمر الحلقة 41 الحادية والأربعون كاملة على على قناة ON E
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