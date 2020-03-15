Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يعلن موعد استئناف تدريباته

الأحد 15/مارس/2020 - 05:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد مران الفريق الأحمر .

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن الفريق سيخوض مرانه في الواحدة ظهر غد الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وأضاف عبد الحفيظ بأن هناك جلسة معه رينيه فايلر المدير الفني للفريق عقب المران سيتم خلالها وضع خطة المرحلة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن أمس تعليق نشاط الكرة لمدة ١٥ يومًا.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ أقل من ساعتين

بعد قليل.. قطع المياه عن مدينة القاهرة الجديدة

منذ أقل من ساعة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 15 ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار للاعبي الزمالك

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

03:56 م

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

03:33 م

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status