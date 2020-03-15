الأهلي يعلن موعد استئناف تدريباته

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد مران الفريق الأحمر .



وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن الفريق سيخوض مرانه في الواحدة ظهر غد الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وأضاف عبد الحفيظ بأن هناك جلسة معه رينيه فايلر المدير الفني للفريق عقب المران سيتم خلالها وضع خطة المرحلة المقبلة.



وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن أمس تعليق نشاط الكرة لمدة ١٥ يومًا.