خبر سار للاعبي الزمالك

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارا بصرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليله المقبلة.

وقرر منصور صرف المستحقات بناء على طلب اللاعبين والجهاز الفني وذلك بعد الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف جميع المستحقات خلال الساعات القليلة المقبلة بالرغم من تجميد النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوما.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون كان قد اعلن امس السبت بمنح لاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع.