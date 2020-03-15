محافظة الفيوم: غلق 40 مركزاً للدروس الخصوصية بالمراكز والقرى

شنت ضباط الشرطة، بمديرية الأمن بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة للمرور على جميع مراكز الدروس الخصوصية بكافة أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار السيد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية لمنع تجمعات الطلاب بها، لمواجهة فيروس كورونا المستجد على جميع دول العالم.



وأسفرت تلك الحملات التى شنتها مديرية الامن، عن غلق 40 مركزًا للدروس الخصوصية بمختلف أنحاء المحافظة، كما تم تحرير محاضر إدارية ضد أصحاب تلك المراكز مع إلزامهم بالتعهد بعدم الاستمرار فى مزاولة الأنشطة التعليمية داخل تلك المراكز، للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والمعلمين معًا.



ومن جهته قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن هناك تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، للاستمرار فى شن حملات مكثفة لإغلاق وتشميع كافة مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، لاسيما بعد قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بدأت من اليوم الأحد بكافة أنحاء الجمهورية، كإجراء احترازى للحفاظ على صحة الطلاب.



وناشد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أولياء الأمور، الحفاظ على صحة أبنائهم وعدم التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية، وأن يتم الاعتماد على النفس بالمراجعة في المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية وقائية.



وحذر "الأنصاري"، جميع المعلمين بالمحافظة بالتوقف فورًا عن تنظيم أي تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أي أنشطة أخرى غير مرخص بها، وأكد محافظ الفيوم، أن من يخالف ذلك سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقًا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، والتي تأتي في إطار الحرص الشديد على مستقبل المعلمين وضمانًا لسلامة الطلاب.



كان الدكتور مصطفي مدبولي رئس الوزراء، قد أصدر تكليفات للسيد وزير الداخلية بغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية بجميع المحافظات كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.