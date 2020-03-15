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بعد قليل.. قطع المياه عن مدينة القاهرة الجديدة

الأحد 15/مارس/2020 - 05:20 م
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قطع المياه
قطع المياه
أحمد الشيخ
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أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل، الامر الذى يترتب عليه انقطاع المياه من الساعة 6 مساء اليوم الأحد، وذلك لحين إنخفاض نسبة العكارة للنسبة المسموح بها. 

وأشار الجهاز إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بقطع المياه عن محطة مياه القاهرة الجديدة:-

( المستثمرين الجنوبية والشمالية_ جميع مناطق اسكان العائلى _ المنطقة الصناعية _ ابوالهول _ الامتداد الجنوبى والاندلس ودار مصر الاندلس _النرجس فيلات وعمارات _ القطاع 3 و4 مركز خدمات المدينة _ اللوتس _ مناطق الجامعة الامريكية _ مناطق الإمتداد الشرقى الايقونة والتمر حنة  -القرنفل  -دار مصر القرنفل _ الرحاب 2 _ مدينتى ).

علما بأنه سوف يتم ضخ المياه من الان  من خلال خزانات المحطات التى تكفى احتياجات المدينة حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

ويوجد سيارات تابعة لجهاز المدينة محملة بمياه الشرب لطلب السيارة برجاء الاتصال برقم 15100.

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نسبة العكارة قطع المياه عكارة النيل انقطاع المياه القاهرة الجديدة

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