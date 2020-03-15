بعد محمود علاء.. الزمالك يبدأ التحرك للتجديد لنجم الفريق

يسعى مسئولو نادى الزمالك للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، من خلال تمديد عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير أكبر قدر من الاستقرار.

ودخل مسئولو القلعة البيضاء، في مفاوضات مع عبدالله جمعة، لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة، مع وعده بزيادة المقابل المادى الذى سيحصل عليه فى الموسم إلى 4 ملايين جنيه.

وكان عبدالله جمعة طلب فى أكثر من فترة سابقة تعديل قيمة عقده مع الفريق، خصوصًا أنه من العناصر المهمة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن فى الساعات الماضية، تمديد عقد محمود علاء مدافع الزمالك، لينتهى عقده فى 2025.