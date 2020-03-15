ميس حمدان لـ"الفجر الفني": إحساسي هو ما يقودني للموافقة على أي عمل أجسده.. وأتمنى العمل مع أحمد مكي

*تجربتي في مسلسل "سريع سريع" كانت جميلة وممتعة.





*العمل مع الجنسيات المختلفة كان جميلاً جدا.





*أعاني من قلة الأعمال لعدم توافر الكم الكافي لضم جميع الفنانون المتواجدون على الساحة الفنية.





*احساسي هو ما يقودني للموافقة على أي عمل أجسده.





*كنت أتمنى العمل مع جميع الفنانون الذين لديهم الرقي والتميز في أعمالهم مثل "فاتن حمامة".





*أتمنى القيام بدور رقص استعراضي.





*أحلم بالخوض في أعمال "الأكشن".





*أعمال اللبنانية أقرب الأعمال لقلبي.





*أتمنى العمل مع "أحمد مكي".

'الفجر الفني'

في البداية، ماذا عن تجربتك في مسلسل "سريع سريع"؟



كيف جاء ترشيحك في هذا المسلسل؟



وماذا عن كواليس العمل مع أبطال المسلسل؟



هل سنرى "ميس حمدان" في مجال التمثيل كثيرا خلال الفترة القادمة؟



ما الأساس الذي توافقين عليه لأعمالك الغنائية والفنية؟



قدمتي العديد من الأعمال، ما من هذه الأعمال أقربها لقلبك؟



هل سنرى لك أعمالا خلال الموسم الرمضاني القادم؟



ما الأعمال التي تتمني أن تقديمها خلال مسيرتك الفنية؟



من من فنانين الزمن الجميل تمنيتي العمل معهم؟



ومن من الفنانيين الحالين تتمني العمل معهم؟



فنانة أردنية تخرجت من كلية التجارة، وتم اكتشافها من خلال مشاركتها في مجموعة "Mbc" ثم قدمت العديد من الأعمال الفنية والغنائية، واستطاعت كسب قلوب الملايين من المصريين والوطن العربي وعرفت بموهبتها في "تقليد الفنانين".والتقىبالفنانة الجميلة "ميس حمدان''، للتحدث معها عن تجربتها بالمشاركة في مسلسل "سريع سريع"، وعن كواليس العمل، وأقرب الأعمال الفنية الى قلبها.والى نص الحوار...تجربتي في مسلسل "سريع سريع" كانت جميلة جدا ولذيذة وأسعدتني لانها كانت عمل سعودي مع أبطال عمل جدد من أصحاب الجنسية السعودية، وانا محبة لتجارب الأعمال في الوطن العربي وبحكم تحدثي لعدة لهجات وكانت بدايتي في الأساس بأعمالا خارج مصر خصيصا في "Mbc"، وأتمنى أن يكون لي تواجد بشكل أكبر في الاعمال السعودية بالمستقبل.جاء ترشيحي لهذا المسلسل عن طريق القائمين على هذا العمل لأنهم كان يعملون معي من قبل في السي بي أم على "Mbc" مع الأستاذ "حسن عسيلي"، والاستاذ "يعقوب" مخرج العمل والصديق ومن الناس التي أمنت بي جدا ومحب لجميع أعمالي الكوميدية وكان متمسكا بيا للمشاركة في هذا العمل.كواليس العمل كانت جميلة جدا، واحساس العمل مع وجوه شابة جديدة مليئة بالأمل والحياة اتعلم منهم ويتعلمون مني، ودائما كانوا ما يذكروني بنفسي في بدايتي بشق طريقي للعمل الفني، والعمل مع جنسيات أخرى لذيذ جدا في اكتشاف طريقة عملهم واكتساب منهم بعض الخبرات.لا أظن هذا حاليا، لان الأعمال أصبحت مقتصرة على شركات معينة وبعض الفنانين المنتعش صيتهم في هذه الفترة الحالية، وليس من الخطأ أن أعترف بمعاناتي انا وبعض الفنانين من قلة الأعمال بشكل ما لعدم توافر الكم الكافي من الأعمال لضم جميع فنانين الوسط الفني وأتمنى انتعاش السينما والتليفزيون مرة أخرى واسترجاع الأيام القديمة في مشاهدة 30 أو 40 عملا فنيا.أساس موافقتي على الأعمال هو احساسي، دائما ما يقودني عامل الإحساس في اختيار أدواري وما يجذبني لهذا الدور وأرى ما هي عوامل النجاح التي تتوافر فيه من حيث الإنتاج والإخراج والقائمين على العمل.أقرب أعمالي لقلبي هي أعمالا لبنانية ليست مصرية وأرى نفسي فيهم والجمهور شاهد قدراتي الفنية، وكنت دائما أتمنى أن تكون مصرية لأنها كانت سوف تساعدني في نشوب نقلة نوعية كبيرة في عملي منهم "أمير لبناني" جسدت به دورا مصريا كان من بطولتي مع "رامي عياش" ومجموعة من الفنانين، والعمل الأخر كان "عشق نساء" كان من بطولتي مع مجموعة من الفنانين السوريين واللبنانيين، وهذه الأعمال حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي أكثر من مصر.لا ليس لدي أعمالا بهذا الموسم الرمضاني.أتمنى تقديم العديد من الأعمال منها امتلاكي لموهبة الرقص بشكل جيد، وأتمنى تقديم عملا به استعراض، وعملا به أكشن ولكنني أنتظر العمل المناسب الذي يقدرهولي ربنا وأؤمن جدا بمقولة "كل تأخيرة وفيها خيرة"، ومن العيوب التي أمتلكها هو عدم سعيي في العمل وعدم امتلاكي القدرة في تسويق مواهبي التي لم أستغلها حتى الأن، وهذه الصفة تعتبر مأخذ على الانسان في ظل هذه الظروف الحالية.كنت أتمنى العمل مع الأستاذة "فاتن حمامة" والأستاذ "محمود عبد العزيز"، "أحمد زكي"، "أحمد مظهر" جميع الفنانون التي تمتاز أعمالهم بالرقي والجمال، وجميعهم يمتلكون صفة تميزهم عن الأخر.أتمنى العمل مع "أحمد مكي" ويراوجني احساس ان عملنا مع بعض سوف يكون ممتع جدا ومحقق نجاحا.