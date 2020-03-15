ألمانيا تستعد لإغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا

أعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، أنها تستعد لإغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا اعتبارا من يوم غد الاثنين، نقلا عن مجلة Focus Online وصحيفة Bild.





ومع تسجيلها 733 إصابة إضافية خلال يوم واحد، باتت ألمانيا التي بلغت حصيلة مصابيها 3795 بينهم ثمانية توفوا، واحدة من الدول الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا.





ولمنع انتشار الفيروس، شددت مناطق ألمانية عدة إجراءاتها، وعمدت إلى إغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة والنوادي، وفرضت على المطاعم مسافات متباعدة بين روادها، بالإضافة إلى إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما منع بعضها أصلا التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص.

كما تم إلغاء أو إرجاء الكثير من المناسبات الثقافية والمباريات الرياضية والمعارض المهنية وكذلك المؤتمرات السياسية في البلاد.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم، بأن عدد المواطنين الذين وضعوا قيد الحجر الصحي في أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، تجاوز 100 مليون شخص.



