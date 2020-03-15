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عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس

الأحد 15/مارس/2020 - 05:06 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

ووجه السيسي، خلال الاجتماع اليوم الأحد، بتعظيم موارد هيئة قناة السويس لصالح الاقتصاد الوطني.

واستقبل الرئيس السيسي صباح اليوم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان.

كان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد وصل أمس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

قناة السويس تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات الفريق أول محمد حمدان السيسي

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