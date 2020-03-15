عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس هيئة قناة السويس

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.





ووجه السيسي، خلال الاجتماع اليوم الأحد، بتعظيم موارد هيئة قناة السويس لصالح الاقتصاد الوطني.





واستقبل الرئيس السيسي صباح اليوم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان.