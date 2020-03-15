تعرف على مواعيد عرض أولى حكايات مسلسل "إلا أنا"



في سياق متصل تدور أحداث مسلسل "إلا أنا " في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه.



ويضم المسلسل نغبة كبيرة من المخرجين المشاركين في اخراج قصص العمل وأبرزهم أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، ويشارك أيضا عدد كبير من المؤلفين مثل عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.



وأعلن صناع المسلسل الأسماء النهائية لحكايات العمل الـ 6 وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع"، و" ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض ويتم العمل حاليًا على تصوير أول 3 حكايات من العمل بالتزامن مع انطلاق عرض الحكاية الأولى.



وأطلق القائمون على المسلسل الذى يسجل شراكة إنتاجية بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، العمليات الدعائية بطرح بوستر لكل بطلة واسم الحكاية الخاصة بها، إضافة إلى طرح برومو لكل حكاية، وذلك بعد طرح الأغنية الدعاية للعمل وتحمل اسم "هنعيش ونشوفف" بصوت لينا شاماميان.



بدأت مجموعة قنوات dmc، عرض أولى حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي حكاية "بنات موسى" التي تقوم ببطولتها الفنانة وفاء عامر، ويشاركها كل من صبري فواز وكمال أبورية ومحمد عز ونادية رشاد وديانا هاشم.ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد من الأحد للخميس الساعة 12.30 منتصف الليل والواحدة ظهرًا على dmc.