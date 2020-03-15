رنا سماحة تنضم لأبطال مسلسل "جمع سالم"

كشفت الفنانة رنا سماحة، عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "جمع سالم"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت رنا صورة جديدة لها، وعلقت على الصورة قائلة :"استنوني في دور رغدة، مسلسل جمع سالم رمضان٢٠٢٠، بطولة حبيبة قلبي زينة، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان حداد".



يُشار أن مسلسل "جمع سالم " يشارك في بطولته زينة،دلال عبدالعزيز،محمد علاء،ملك قورة محمد شاهين، ومنﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير.



كما تستعد الفنانة رنا سماحة لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، بمناسبة عيد الأم يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٠ من شهر مارس الجاري، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، بمشاركة المطرب إيوان.



وفي سياق آخر، تستعد الفنانة رنا سماحة لطرح أغنيتين قريبًا تحملان عنوان "اسمه ايه"، و"حياتى تخصني"، وهما من كلمات هانى صاور، وتوزيع أحمد عبد السلام.



والجدير بالذكر أن رنا سماحة انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المُرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة، ويشتمل على أغاني عديدة وهم"عندي الجرأة"، و"100 مليون عملة"،من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان فخراني، وتوزيع حازم سعيد،، "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام، "رقصونى على الواحدة"، من كلمات وليد الغزالى، وألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

