بوابة الازهر الالكترونية تنشر مناهج شهري مارس وإبريل للطلاب بجميع المراحل التعليمية

تصدرت بوابة الازهر الالكترونية، اليوم الأحد الموافق 15/3/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) بخصوص مناهج مارس وإبريل.





ووجه الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتسجيل جميع مناهج شهرى مارس وإبريل لنشرها على بوابة الازهر الالكترونية، كبديل بعد قرار تاجيل الدراسة اسبوعين، مشيرًا إلى أن القطاع سيستحدث عددًا من الوسائل التعليمية البديلة.





بوابة الازهر الالكترونية

أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم شرح المناهج إلكترونيًا لجميع المراحل التعليمية، وذلك ابتداءا من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءًا، كما سيتم وضع جدول بالدروس، بالإضافة إلى استقبال أسئلة الطلاب الخاصة بالمناهج على مدار اليوم والرد عليها من قبل موجهي المادة عبر بوابة الازهر الالكترونية.





جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتاجيل الدراسة لمدة اسبوعين بدايةً من اليوم الأحد الموافق 15/3/2020، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.







رقم الخط الساخن لمشيخة الازهر

ويواصل الخط الساخن رقم (105) التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، أن فيروسات الكورونا هى مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان.





وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن أعراض المرض تتمثل فى الحمى والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، متابعا، إذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.