مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2020 في الدوري الجزائري

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 15 - 3 - 2020، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري "الجولة الـ22"



أنطلقت مباريات اليوم بمواجهات وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل، والنادي القسنطيني ضد إتحاد بسكرة، وشبيبة الساورة ضد شباب أهلي بوعريج، في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.



والجدير بالذكر أن العديد من الدوريات تأجلت مبارياتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ ظهوره في نهاية شهر ديسمبر الماضي بمدينة "ووهان" الصينية.