أحمد عماد يروي تجربته في مساعدة المرضى أثناء الأمطار (فيديو)

قال شاب مصري يُدعى أحمد عماد، من سكان حدائق الأهرام ساهم في توصيل الحالات المرضية للمستشفى أثناء الأمطار الغزيرة، إنه خرج من منزله لشراء احتياجات المنزل، فوجد الشارع فارغ تمامًا ولا يوجد أي وسيلة انتقال، موضحًا أنه جلس على أحد المقاهي بجوار المنزل مع أصدقاء له، وفكر في ماذا يفعل المواطنين الذين يعتمدوا على وسائل النقل الصغيرة مثل "التوك توك".





وأضاف "عماد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أنه نشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعرب خلاله عن استعداده لتوصيل أي حالة مرضية من سكان حدائق الأهرام للمستشفى حال وجود ضرورة لذلك دون أي مقابل، منوهًا بأنه لم يتم التواصل معه من خلال الـ "فيس بوك"، لكنه وجد شاب ووالدته يبحثوا عن وسيلة انتقال فعرض عليهم توصيلهم وقام بتوصيلهم لمنطقة أخرى.





وتابع، أنه تعرض لموقف محرج عبر البوست الذي نشره عبر الـ "فيس بوك"، حيث تواصل معه شخص وقال له أنه مُصاب بفيروس كورونا، ويريده أن ينقله للمستشفى، معقبًا: "أنا عرفت أنه خطر ولو مصاب حقيقي ممكن أعدي حد، لكن حطيت نفسي مكانه، لو انا مُصاب ومش معايا عربية هستنجد بأي حد، وقولتله كلمني على الهاتف، واكتشفت في النهاية أنه بيهزر".





وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



