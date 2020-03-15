اجتماع تحضيري لنائب المحافظ للبدء في تفعيل مشروع التحول الرقمي

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بعقد إجتماع تحضيرى لبدء تفعيل مشروع التحول الرقمى داخل نطاق المحافظة والتى تأتى ضمن المرحلة الأولى بعد توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وقد حضر الإجتماع لجنة التحول الرقمى بالمحافظة، ومديرى الصحة والشهر العقارى والمرور والمستشار العسكرى والإتصالات.



وخلال الاجتماع أوضحت الدكتورة غادة يحيى بأنه تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية فقد قامت مجموعة العمل بإشراف من نائب المحافظ بزيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد حيث تم الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها فى التحول الرقمى للوقوف من أرض الواقع على آلية التنفيذ حتى يتسنى تحقيق الإستفادة المثلى من ذلك عند تطبيقها داخل أسوان، لافته بأنه سيتم البدء فى إيفاد مدربين من المحافظة لتدريب العاملين في كل جهة مدرجة ضمن المشروع لتعريفهم بكيفية التعامل الفعال والإيجابى مع منظومة التحول الرقمى بالشكل المطلوب في التعاملات المختلفة، بجانب توفير خط الساخن لسرعة التواصل بين كافة الجهات.



وأشارت نائب المحافظ بأنه جارى إستكمال الشركة المصرية للإتصالات لأعمال بمد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية داخل المواقع المستهدفه فى المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 645 موقع منها 125 موقع خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى هذه المرحلة سيضاف لهم 112 موقع أخر فى المراحل التالية، هذا بجانب 22 موقع أخر مدرجين فى هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق.:





وأوضح أن هناك لجان متخصصة ستقوم بمتابعة تنفيذ جميع أعمال المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأى مشاكل أو معوقات تنفيذية أو فنية أو إدارية لتؤدى كافة المواقع عملها على الوجه الأكمل، وإنتهى الإجتماع إلى التحرك فى تفعيل خدمات التجنيد والمرور وبعض خدمات مديرية الصحة ونيابة المرور والتوثيق، فيما تجدر الإشارة إلى أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى إضافة خدمات الأحوال المدنية حيث من المستهدف توفير أهم الخدمات التى يطلبها المواطنين بهذه الجهات من خلال المراكز التكنولوجية الموجودة داخل كل مركز بالمحافظة، بجانب إستمرار تلك الجهات فى تقديم خدماتها على أكمل وجه.